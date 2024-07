FOTO | Hiljuti suurest elumuutusest teatanud Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve tähistasid teist pulma-aastapäeva: olemegi ühte tooni läinud

Mitmeid aastaid perega Hiiumaal elanud Jesper teatas tänavu juulikuu keskel, et otsustas koos abikaasa ja lastega sellele etapile punkti panna ja hoopis Viljandisse kolida. „Tere Viljandi! Jah, nii on, oleme leidnud nüüd lõpuks omale Viljandis armsa pesa ja juba kuu aja pärast oleme selle kena linna elanikud! Lubame, et toetame, hoiame seda Eesti kõige lapsesõbralikumat linna ja teeme kõik endast sõltuva, et siin oleks kõigil veel parem ja mõnusam elada. Kallis Viljandi, loodan et hoiad ja toetad ka meie pere samamoodi, et saaksime seda linna uhkusega oma koduks nimetada,“ teatas toona enda Instagrami postituses.