„Jumal neid eksvange teab!“ Malluka päev algas politseinike visiidiga

„Kas te oskate öelda, miks me siin oleme?“ alustasid politseinikud äraarvamismängu. „Mu peast käis läbi umbes kakssada tuhat erinevat mõtet, alustades sellest, et äkki ma olen kedagi jälle liiga vanaks kutsunud, või on Märten (Malluka elukaaslane – toim) siiski salaja kirvemõrtsukas ja kellegi maha löönud. Jumal neid eksvange teab,“ kirjeldab Mallukas oma blogis.

Tuleb välja, et üllatav korrakaitsjate visiit ei olnud üldse Malluka enda, vaid tema koera Mila pärast. Nimelt on Mallukal naaber, keda on ka varem Malluka lapsed ja koer häirinud. „Seesama naaber, kes mulle pika kirja kirjutas, et ta laps ei saa gümnaasiumi sisseastumiseksamiteks õppida, sest Mila haugub hoovis liiga kõvasti,“ selgitab Mallukas. „Ju siis ta laps ei saanudki gümnaasiumi sisse ja närv must, sest seekord otsustas ta minuga otse rääkimise asemel politsei poole pöörduda.“