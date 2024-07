Maovähenduse läbinud Andres Puusepp avaldab, kui palju on tema kaal langenud

Puusepp on ka varem kaalukaotusega tegelenud. Spetsiaalselt ta seda ette ei võtnud, kuid kaal hakkas langema siis, kui 2022. aastal veebruaris valmistus sama aasta augustis toimuvaks Ironman 70.3 võistluseks, millest toona Kroonikale rääkis. Algus oli aga kõike muud kui roosiline – vaatamata aastaid proovitud dieetidele oli Andres tugevas ülekaalus. „Eks ikka kuklas oli mõte, et see oleks keeruline protsess. Mis siin salata, esimeses arstlikus kontrollis mõõdeti kaaluks 127,5 kilo. Õnneks on minu ümber super professionaalid ning kõik käib tasa ja targu, et ma oma kehale ületreenimisega liiga ei teeks. Ja kui juba mina suudan, siis on see kõigil võimalik,“ oli Andres entusiasmi täis.