ÜLEVAADE | Saarelt mandrile ja Soomest Eestisse! Tuntud eestlased, kes tänavu kolimiskaste on pakkinud ja uue elupaiga leidnud

Üle poole aasta on täis tiksunud ja selle aja jooksul on hulganisti tuntud eestlasi elukohavahetuse ette võtnud. Põhjuseid selleks on mitmesuguseid: kas vajati uut üürikodu või tekkis välismaal elades koduigatsus ja soov armsale Maarjamaale tagasi kolida. Meenutame, millised staarid on tänavu elukohta vahetanud ning keda ootab kolimiskastide pakkimine alles ees.