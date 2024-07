Tõnis Mägi: mu sõpradest ei ole keegi 70-aastaseks elanud

„Kui sa noor olid, siis nii vanad inimesed laval ei olnud,“ märkis saatejuht Andres Oja. Mägi tõdes, et ka nooremana ei mõelnud ta, et peaks karjääri a la 50-aastaselt lõpetama. „See kõik on olnud üks rännak ja kõik on olnud nii üllatav.“