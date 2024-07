KUUMAD KLÕPSUD | 54-aastane Jana Hallas näitab pitskostüümis olles vormis keha

Jana Hallas tähistas möödunud aasta detsembris 54. sünnipäeva. Kuigi ta pöörab suurt tähelepanu oma riietusele, ei ole tema eesmärk näha välja ebatervislikult kõhn. „Minu jaoks ei saa inimese keha olla moeasi. Ma võin nii palju selle kohta öelda, et olin 20ndates liiga kõhn ja mulle ei meeldinud see. Praegu ma näen palju tervem välja ja mulle meeldib see palju rohkem,“ rääkis Hallas oma kehakuvandist mõni aasta tagasi.

Tuntud stilist on tunnistanud, et tema peene piha saladus ei ole tervislik toitumine, vaid tal on kohvisõltuvus. Juurikate ja salatilehtede asemel on tema toidulaual peamiselt sealiha.