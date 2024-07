INTERVJUU | Terminaator valmistub suve olulisimaks festivaliks. Jaagup Kreem: otsisin kapist välja viimati 1998. aastal jalas olnud saapad ja lõin need juba tolmust puhtaks

Eheda farmifiilingu festival Urissaare Kantri pole enam mägede taga. Igal aastal on tuntud Eesti artistid näinud oma roppu vaeva, et katrifestivali jaoks värske kava välja mõelda. Selleaastase ühe peaesineja ansambli Terminaator liider Jaagup Kreem kinnitab, et bänd võtab Urissaares esinemist eriti tõsiselt - publik saab oodata tõelist üllatustesadu.