Inger oma elukaaslasest: kuidagi me teed lihtsalt viisid kokku. Spontaanselt

„Tunnen, et minu suhtes on sära olemas, tuleb lihtsalt seda hoida ja meeles pidada. Kui oled ise loominguline ja sulle meeldib üllatusi teha, ongi lihtsam. See on loomuses kinni, mismoodi sära hoida. Kõik oleme erinevad. Kõikide inimeste teekonnad on erinevad. Jõuame vastusteni erineval ajal ja erinevalt. Minul on lihtne: mõned romantilised lood ja laulud. (Naerab) Olen loominguline inimene. See, mis mind muusika tegemises inspireerib, ongi inimene, kellega koos olen. See on täiesti loogiline. Iga muusik ütleks sama.“