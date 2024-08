VAHVA KLÕPS | Ei tunne äragi! Männistete perebänd soovib pesamunale Märtenile sünnipäevaõnne nostalgilise fotoga

Märten Männiste saavutas 2021. aastal TV3 saates „Eesti otsib superstaari“ kõrge neljanda koha ja pani koos õe Merit Männistega kinni 2023. aasta kevadel saate „Uus laul“, kui võidule viis neid pala „Kurjad on ajad“. Mõlemad lapsed on pärit vägagi musikaalsest perest - ka nende isa Kaupo Männiste jaoks pole muusikamaailm võõras. Kolmekesi moodustavad nad Männiste perebändi, kes tänasel Märteni sünnipäeval oma noorimale liikmele nostalgilise fotoga õnne soovis.

„Perebändi pesamunal on täna 23. sünnipäev! Palju õnne, Märten!“ kirjutas pereansambli konto Facebookis ja jagas fotot Märteni nooruspõlvest, kus ka Kaupo ja Merit poseerisid.

Märten on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli, millele järgnesid õpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Märten lõpetas selle kooli 2023. aastal. „Mina jõudsin suurtele lavadele ju päris väikesest peale ja selle üle on mul väga hea meel. Sain juba väiksena tegeleda sellega, mis oli minu unistus ja mis on minu unistus praegu,“ rääkis siis Märten, kes mullu kevadel kaitses bakalaureusekraadi kitarriõpetaja erialal.