Karl Madise noor pruut raskest sünnitusest: lõpuks läks nii hulluks, et oleksin vaagnavalu tõttu äärepealt trepist alla kukkunud

Karli ja Marise tutvus on kestnud juba aastaid, aga nende suhe tuli avalikuks eelmisel aastal. „See oli pikk protsess,“ kirjeldas Karl. „No alguses sotsiaalmeedias ikka kirjutatakse, siis käiakse kontserdil ja mina näen ka juba, et ahah, publiku hulgas juba tuttav hing. Siis jälle kirjutatakse, käiakse kontserdil ja… See kõik toimus meil üsna pikkade vahedega, ei olnud nii, et olime nädal aega tuttavad ja kohe valmis suhteks. Kõik sellele eelnenu kestis ikka aastaid.“

Karl on öelnud, et vanusevahe puhul on kasu sellest, et Maris on suunanud teda võimalikult tervislikuma eluviisi juurde. „Tema järgib minu eest nii minu kaalu kui ka seda, kui palju ja mida ma söön ja minu kolesterooli,“ rääkis Karl. „Minu arust mees hakkabki siis rohkem selle nimel toimetama, kui naine ütleb, et söö või ära seda söö või et kas mine üksi või käime koos jalutamas. Aga ta ei sunni ega käi peale.“