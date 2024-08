ARMSAD FOTOD | Näitlejanna Karin Rask tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva nostalgiapiltidega

„Pruut ja peika kümnendast augustist aastast 2001,“ kirjutas Karin postitusse ja lisas, et sõudis Rasmusega abieluranda neli aastat hiljem ehk 10. augustil 2005. aastal. „Aastal 2005 oli väga sarnane ilm,“ kirjeldas ta kaunil suvepäeval tehtud fotosid veel.

„Mulle on armastus alati füüsiline. Armastus mitte ainult mehe ja naise vahel, vaid perekondlik suhe, mis käib läbi kallistuste. Seepärast mulle ka sobib, et mul nii palju lapsi on. Mulle meeldib, kui lapsed istuvad mul süles. Meeldib tunne, kui nad küljes ripuvad. Ma ei väsi sellest, vastupidi – ma saan neist energiat,“ rääkis Karin toona.