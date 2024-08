FOTOD | „Juures on umbes kümme jõledat villi!“ Kertu Jukkum läbis edukalt kolmekordse ultratriatloni

Kertu Jukkum rääkis Kroonikale vahetult enne kolmekordsel triatlonil startimist, et loodab teel olemise katsumusest olulise õppetunne omale saada. Ka kavatses ta protsessi lihtsalt nautida.

„Võtsin väljakutse vastu, et teada saada, kui õnnelikuks teeb mind mu kodune pehme voodi pärast kolmekordset triatloni. Õnn on pingutuse tagajärg,“ avaldas Jukkum, miks ta ultratriatlonil üldse osaleb.

Triatlonil starditi 9., 10. ja 11. augustil igal hommikul kell seitse, et ujuda 3,8 km, sõita 180 km rattaga ja joosta 42 km (maratoni).

Nüüd on Jukkum raske teekonna edukalt läbinud. Selle markeerimiseks jagas ta toredaid fotosid enda Instagramis.

Juba eile, 12. augustil oli Jukkum tagasi ujumisrajal, kuid seekordset ujumist nimetas ta rohkem lõõgastumiseks. „Juures on umbes kümme jõledat villi. Lihas ei anna aga tundagi,“ märkis ta sotsiaalmeedias. Jukkum lisas ka, et pärast kolme intensiivset päeva on olnud tal keeruline nö tavaellu naasta.