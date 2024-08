Kas see ongi Eesti populaarseima juutuuberi edu lõpp? X ehk Twitter on pööranud teisi kasutajaid mõnitama hakanud Zevakini vastu

Kõik sai alguse 10. augustil X’i jõudnud kasutaja Liivimaa Kuninganna säutsust: „Joe Rogan tundub nagu max annoying (väga tüütu – toim) inimene. Miks te nii uhked kõik olete?“ Selle postitusega viidati sellele, et viimastel nädalatel on Eesti populaarseim püstijalakoomik Ari Matti Mustonen teinud USAs suuri edusamme ning seda eelkõige tänu Roganile, kes on eestlase oma platvormidele kutsunud.

Roganile osaks saanud kriitilisele säutsule pidas vajalikuks vastata hetkel Lõuna-Ameerikas võtetel viibiv Andrei Zevakin: „Üle pika aja lööb Eesti mees USAs(!) laineid ja ikka mingi t*rapea halab. Goes to show (see näitab – toim), et ükskõik mida või kui hästi teed, siis keegi pole ikka rahul. Vamos Ari!“

Kuna esialgse arvamuse autoriks oli naine, mõistsid mitmed eestlastest X’i kasutajad Zevakini äkilise sõnavõtu hukka. Leidus ka neid, kes tõmbasid paralleele skandaalsete sõnavõttude poolest tuntud Rogani ja Andrew Tate’i vahel - viimasega on Zevakin ka lausa isiklikult kohtunud. Kas Zevakini ideoloogiad kattuvad antud kahe mehe omadega? Vähemalt Tate’i puhul on youtuber selle spekulatsiooni juba korra ümber lükanud.

Just siis, kui säutsumöll oli maha vaibunud, hakkas taaskord pott podisema. Vaatamata seriaalivõtetele leidis Zevakin aega, et hakata postitama säutse, mis olid väga isikliku sisuga ning suunatud just neile, kes tema „t*rapea“-sõnavõtuga ei nõustunud.

Zevakini säutsud, mida nii mõnigi teine kasutaja nimetas mehe meltdown’iks (eesti keeles - emotsionaalseks kokkuvarisemiseks), panid tekkinud tormile uued tuurid peale. Kuna youtuber läks teatud postitustega mõne kasutaja arvates liialt isiklikuks, tituleeriti tuntud nägu „kiusajaks.“