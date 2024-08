Võitja teada? Tšehhid viisid Air Balticu hääletuses ropu tähendusega Eesti väikelinna kindlalt juhtima

Avaldasime täna artikli lennufirma Air Balticu hääletuse kohta, kus Baltimaade linnade nimede seast valitakse nende lennukitele nimed. Hääletuse on avastanud ka tšehhid, kes andsid oma hääle Eesti väikelinnale, mis nende emakeeles tähendab roppust. 14. augustiks on just see Eesti väikelinn kogunud mitu tuhat häält.