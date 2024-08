Populaarne telesari „Alo“ vahetab telekanalit: autosalongi humoorikas elu kolib TV3 eetrisse

Telekanal TV3 teatas täna, et septembris jõuab nende vaatajate ette kodumaise telesarja „Alo“ kolmas hooaeg. Värske lugu saab pöörase alguse firmabändide konkursiga ning lõpeb ettevõtte auditiga, mis toob välja Viljo salajas hoitud sahkerdamised ja peidetud valupunktid. Toimuvad sündmuste keerised on ootamatud nii vaatajatele kui ka tegelastele endile. Alo isa proovib kaotatud aega tasa teha, luues südamliku ja liigutava kõrvalloo, samal ajal kui Guido on sukeldunud uue ajastu tehnoloogilistesse lahendustesse, mis lubavad finantsvabadust. Viljo hüppab paati ja on juba ette rikas. Lavastaja Tanel Toom teeb esinduses Škoda reklaami, mis kisub sisepinged tormiliseks. Bambergid sooritavad tervistkahjustava Guinnessi rekordi ning Erki toob mängu salapärase blondi. Hooaja lõpp muudab Viljo elu täielikult ja paneb Alo suurte ja elufilosoofiliste küsimuste ette. Kas see kõik õnnestub?

Kroonika kirjutas sarja kolmandast hooajast eelmise aasta juulis lähemalt. „Seriaali iseloomustab see, et iga hooaja juures olnud debüteeriv režissöör ja sel aastal oli meil Franz Malmsten. Koostöö Franzuga oli lihtsalt suurepärane. Võtete ettevalmistamine ja planeerimine oli äärmiselt keeruline, sest tippnäitlejad on armastatud nii teatrite kui ka seriaalide poolt, lisaks teevad palju muid töid ehk alates novembrist sai planeerima hakatud ja produtsendina polegi ma varem nii sügavale kaevanud, et näitlejate võttepäevi kätte saada. Hea meel, et näitlejatel on tööd palju ja hõivatus suur, aga kui saime lõpuks paika päevad, siis võtted sujusid imehästi. Olime hästi mõnusa flowga ja heas energias. „Alo“ on koosloome ja see koosloome energia jätkus ka ilusti 3. hooaja võtetega,“ rõõmustas sarja produtsent Karl Kermes toona.