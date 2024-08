Väidetavalt ei võtnud lauljatar Mariah Carey kunagi oma varalahkunud õe Alison Careyga ühendust, kuigi tal oli eelnev teadmine, et naine on suremas.

Alisoni lähedane sõber David Baker teatas USA meediale, et Mariah Carey „ei püüdnud kunagi kontakti saada“ oma vanema õega nende teineteisest võõrandumise ajal – isegi mitte selleks, et kontrollida Alisoni seisundit, kui ta haiglasse sisse kirjutati. Enne surma oli Alison väidetavalt nädalaid haiglaravil viibinud ning oli teada, et ta ei parane.