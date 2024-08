KLÕPS | Jüri Ratas näitas oma aiasaaduste saaki: kogused ei ole eriti suured, aga oma kätega tehtud

Tänavu mai lõpus pärjati Jüri Ratas oma toredate sotsiaalmeedia postitustega Kroonika aasta suunamudijaks. Toona avaldas ta, on agar sisulooja ja -tarbija, aga teadvustab endale, et sotsiaalmeedia ei asenda päriselu. Tänaseks on tal Instagramis üle 38 500 jälgija.

„Kindlasti tekitab aasta suunamudija tiitel rohkem vastutustunnet, et inimestele ei tohi mingit jama ja valeinfot jagada. Samuti ka õigekirja aspekt, ehk see kõik kokku tekitab kindlasti rohkem vastutust. Loomulikult ma tänan kõiki oma jälgijaid, aga minu meelest päris elu peab toimuma sotsiaalmeediast väljaspool. Need on pere, sõbrad ja lähedased. Need on eluviisid ja hoiakud, olgu selleks liikumine ja lugemine ning ma väga loodan, et sotsiaalmeedia ei muutu sõpruse ja suhete asendajaks,“ rääkis Ratas Kroonikale oma tiitlit kommenteerides.