FOTO | Ongi paar? Kadri Tali saabus seltskonda endise korvpalluriga

Juba hiliskevadel ringlesid jutud, et muusikaprodutsent on muutunud lähedaseks 20 aastat tagasi Eestisse kolinud ja siia elama jäänud endise korvpalluri Howard Frieriga (48). Juba aastaid treenerina tegutsevat ameeriklast nähti maikuus koos Kadriga „Madama Butterfly“ esietendusel.

Toona selgitas Kadri Õhtulehele, et teab Howardit juba aastaid tänu sellele, et eestlanna pojad tegutsesid aktiivselt korvpalliga. Kuigi Kadri ja Howard tundusid juba toona väga lähedased, keeldus riigikogulane nende suhtele tiitlit andmast. „Olme sõbrad ja ta meeldib mulle. Sellest hetkest kui ma 50 sain, loobusin asju kivisse raiumast,“ selgitas ta mais, kuid lisas, et ta ei tea, mis tulevik nende jaoks võib tuua.

Kroonikale on vahepealse aja jooksul jõudnud vihjed, et Kadri ja Howard ei varja oma tihedat läbikäimist oma sõprade ja tuttavate eest ning pigem meenutab nende käitumine ikkagi armupaari. Laupäeva õhtul saabusid nad koos ka Vana Tallinn Galale, kuhu Howard oli pannud selga šiki metallikarva ülikonna, mis sobis hästi kokku Kadri helesinise kleidiga.

Kadri on olnud varem abielus. Abielust Martin Lehtoneniga sündis talle kaks poega - vanem poeg sündis 2006. aastal, noorem kolm aastat hiljem. Viis aastat tagasi tõdes Kadri Kroonikale, et vaatamata lahutusele on ta Martiniga endiselt seotud lastevanematena. „Kurbust tunnen vahel nüüdki, see on normaalne ja okei. Viha ei ole mul olnud. On olnud erinevaid aegu, ka ebameeldivamaid vestlusi ja sündmusi, kuid rääkida oleme alati saanud,“ rääkis ta toona.