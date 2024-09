Kas Liina Raud kahetseb, et Mihkliga USAsse kolis? „Arvasin, et keegi teine teab paremini, mis on mulle hea.“

Liina meenutab, et aastate eest tuli Mihklile pakkumine mõne projekti tegemiseks USAs „Mõtlesime, et võiks ju proovida – vaataks, kuidas meile seal sobib (...) Sain väga kiiresti aru, et elamine kusagil mujal on minu jaoks kohutavalt keeruline. Olen inimeste inimene, mulle meeldib kogukond. See on mulle lapsest peale sisse kodeeritud, et inimesed on ümber. Seal olin üksi lastega ja siis läks kõik jamaks, tuli plahvatus ja suhe Mihkliga purunes,“ meenutab Liina Kroonikale. Ta oli vaid 23-aastane, kui otsustas tuntud muusiku ja telenäoga Eestist ära kolida.