Brigitte Susanne Hunt oma uuest töökohast: tegin osatise karjääripöörde!

Seda, mis ametit ta pidama hakkab ja kuhu ta palgatööliseks läheb, Brigitte välja veel ei öelnud. „Saan selle välja öelda 9. septembril,“ teatas ta, kuid andis välja ka mitmeid vihjeid. „Olen tõesti karjäärialaselt äärmiselt õnnelik ja õiges kohas. Ma pole aastaid olnud nii tegus, motiveeritud ega tundnud, et saan lõpuks oma ajupotentsiaali päriselt kasutada kohas, kus seda ka hinnatakse. Ma alahindasin, milline väärtus on tiimitööl ja sellel tundel, et oled päevast päeva millegi suurema osa,“ kirjeldas ta oma uut ametit põgusalt.

Ülejäänud intervjuust selgus, et uut ametit hakkab ta täitma poole koormusega, sest tema päevakavasse peavad mahtuma ka ülikool ja teised projektid. „Aga ma igatsesin oma elu, sellel on mingi muu väärtus ka kui et käia ainult meigis ja elada meelelahutusmaastiku pidude nimel. See ei olnud päris. Igatsesin rutiini, tiimitunnet, õppimist, kindlust. Kui advokaadiks saan, siis keskmine tunnihind turul on 200 eurot. Pole paha ju? Mul oli valida, kas meelelahutustsirkuse kõrvalt päris tööna õppida advokaadiks või rääkida vaimudega, naisi mudida ja teisi alandada. Laulda ma ei oska. Tegin enda jaoks parima valiku. Usun, et ka pikas perspektiivis kõige tulusama.“