ARVUSTUS | Mis on saate „Mida Mallukat!“ fenomeni taga? Mallukas jääb kaamerate ees iseendaks

Minu arvamus Mallukast kui Eesti meelelahutusmaastiku nähtusest on aastate jooksul kõikunud. Kui ta oli peamiselt pereblogija, ma tema tegemistest eriti ei huvitunud, sest tema kajastatud teemad läksid minust mööda. Eelmise lause põhjal võiks arvata, et me oleme täiesti erinevatest generatsioonidest, kuid tegelikult on Mallukas minust kõigest kuus aastat vanem. Kui Mallukas oli minuvanune, sai ta kolmanda lapse. Siinkirjutajal pole aga veel ühtegi. Need maailmad olid pikka aega väga erinevad.

Viimase paari aastaga on ta aga „tunginud“ minu ellu. Minu sõbrannad arutavad tema tegemistest, ta figureerib ka Kroonika veergudel aina rohkem. Nii kui Mallukas oma Instagrami story’des midagi pöörast ütleb, täitub minu postkast sõnumitega. 2018. aastal eetrisse läinud saatest „Malluka suvi“ polnud mul sooja ega külma. Uue saate „Mida Mallukat!“ eest on aga lausa võimatu põgeneda.

See, et Mallukas on minu ellu „tunginud“, ei tähenda, et ta mulle meeldiks. Mul on lähedasi, kes nimetavad Mallukat labaseks ja kombetuks, kuid neidki, kellel on tema peagi ilmuv raamat juba tellitud ja kes fännavad tema tegemisi. Mina aga olen kuidagi suutnud säilitada täieliku neutraalsuse tema suhtes. Mida arvata aga tema uuest tõsielusaatest?