FOTOD | Palju õnne! Anni ja Tomi Rahula said kolmanda lapse

Anni ja Tomi teatasid rõõmustavast uudisest sotsiaalmeedia vahendusel. „4. september liitus meiega turbokiirusel see vahva tegelane! Õde ja vend on eriti uhked ja õnnelikud! Kõik me oleme,“ kirjutasid Rahulad Instagrami postitatud fotode juurde.

Anni avaldas augustikuu keskpaigas Kroonikale antud intervjuus, et kolmanda raseduse ajal oli tal äärmiselt suur soov trenni teha. „Kui esimese rasedusega tegin kohtunikuna mänge kuuenda kuuni ja alustasin väga kiiresti peale sünnitust, siis teisega võtsin väga rahulikult. Ta ei maganud öösel hästi esimesed 1,5 aastat ja siis ei ole ka minust erilist sportlast. Nüüd tundub, et see annab tunda, et vähe trenni olen saanud teha, sest ma ei jõua ära oodata, millal ma jooksma saan minna. Loomulikult ei ole see suur probleem, aga märkan, et spordi tegemise isu on väga suur ja pidev olümpia vaatamine ainult suurendas seda,“ rääkis ta.