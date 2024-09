Värskelt taas emaks saanud Katrin Lust pihib, miks otsustati ikkagi lapsehoidja palgata

„Otsustasime, et võtame lapsehoidja. Pärast Olivia sündimist võttis Oliver isapuhkuse ja oli kodus. Ta võtab isapuhkust ka nüüd, kuid ma ei tee nii, et näe, siis on teine laps, ole veel poolteist aastat kodus ja vaata multikaid. (Naerab.) Me ei ole ju pärast Olivia sündi käinud ei trennis, kinos ega restoranis. Lapsehoidja võtmine tundus mõistliku plaanina, et saaksime korraks hingata ja kas või koos kinno minna,“ rääkis ta.