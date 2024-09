Ansambel Respekt sai uue solisti! Kerdo Mölder: otsuse langetamine läks ääretult keeruliseks

Respekti järjekorras juba kolmas naislaulja on tallinlanna Vivian Teral. Kerdo Mölder räägib, et kuigi Vivian osales nagu kord ja kohus ka välja kuulutatud konkursil, on ta tegelikult ansambliga seotud juba pea 13 aastat. „Ta on laulnud tausta päris paljudes lauludes, näiteks „Miljon ööd,“ „Mu ingel“ ja „Kuula“,“ sõnab Mölder.