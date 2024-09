REPORTAAŽ | Imagine Dragonsi kontserdi tõttu tekkis Piletilevi lehel torm. Eelmüügist pääsmete saamiseks tuli korralikult kannatust varuda

Täistunni kukkudes jõudis mu peast läbi käia mõte, kas peaksin ise piletimüügi lehti värskendama või teevad need müügi alguses ise värskenduse. Kaugele ma oma mõttega ei jõudnud – juba oli näha, et ostuprotsess on alguse saanud. Ekraanile ilmus põnevust tekitav ringikene koos tekstiga, mis viitas sellele, et ostuõigust tuleb kannatlikult oodata. „Teid on lisatud järjekorda. Järjekorra säilitamiseks ärge palun värskendage ega lahkuge lehelt. Leht värskendab ennast automaatselt,“ teatas ekraanile ilmunud tekstike.