KLÕPSUD | Tuhat ja tuline! Ukraina lauljanna Svetlana Loboda poseeris topless

Möödunud suvel esines Loboda Õllesummeril ja andis pärast kontserti RusDelfile videointervjuu, kus muu hulgas avaldas, et ta on kogu oma elu jooksul saanud inimestelt viha tunda. „Ennast ma ei peta, räägin alati ausalt, mida arvan, ja mitte midagi halba ma ei tee. Tean, et minu fänne leidub igal pool maailmas,“ selgitas Loboda, et ta laulab nendele inimestele, kes toetavad tema Ukrainat.

Loboda rääkis RusDelfile antud videointervjuus, et ta on mitu korda Tallinnas käinud ning peab seda väga ilusaks ja meeldiva atmosfääriga linnaks. „Saime natuke jalutada, jõime teed ühes väikeses restoranis, sõime ülimaitsvat borši – kust me selle leidsime, see on siiani arusaamatu. Aga kuidagi meil vedas!“ jagas Loboda muljeid toonase jalutuskäigu kohta. „Peatusime vanalinnas, mulle seal väga meeldib!“