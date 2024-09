Selena Gomez tegi šokeeriva avalduse: ma pidin seda mõnda aega leinama...

Lapsstaarist hinnatud näitlejatariks sirgunud ameeriklanna Selena Gomez paljastas väljaandele Vanity Fair, et tema emaks saamine on küsimärgi all.

Ka väga eduka iluettevõtte Rare Beauty asutanud Gomez tunnistas, et kui ta sai teada, et tema jaoks on rasestumine välistatud, pidi ta korraks aja maha võtma, kuid nüüd on ta „palju paremas kohas“. „See oli midagi, mida ma pidin mõnda aega leinama...,“ rääkis ta. „Ma arvasin, et see [lapse saamine - toim] saab olema nii, nagu see kõigil on.“