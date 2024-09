Ott Kiivikas Brigitte Susanne Hundi fitnessi teekonnast: ta on andnud väga suure panuse

Sel suvel selgus, et Brigitte Susanne Hunt treenib Amani Kiivikase käe all, et osaleda novembrikuus toimuval Fitlap Cup-il fitmodel kategoorias. Ott Kiivikas nendib, et Brigittest on olnud juba tänaseks väga palju abi fitnessi kui spordiala populariseerimisel.