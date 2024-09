Hiljuti avaldas näitleja Tõnis Niinemets saates „Hommik Anuga“, et kogub suure spordisõbrana sportlastele kuulunud esemeid, millel on emotsionaalne väärtus. Seetõttu on paslik meenutada ja luubi alla võtta ka teisi tuntud eestlasi, kel mõni põnev kogumiskirg ning kellele kuuluvad huvitavad kollektsioonid.