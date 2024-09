Probleemid mäluga. Anu Saagim rääkis Soome väljaandes Ristomatti Ratia ravimatust haigusest

Ratia seisund on stabiilne. Ta on füüsiliselt heas vormis, aga mäluga on tõsiseid probleeme. „Ta mäletab kõike meie minevikust, kuid tema lühiajaline mälu on lühike. Kui telefonitsi räägime, siis võib ta viieteistkümne minuti pärast uuesti helistada, sest ta on eelmise kõne unustanud,“ kirjeldas Saagim.