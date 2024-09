Ewert Sundja elus toimunud muutustest: ma alles õpin, kuidas sellises situatsioonis käituda

Peamiselt rääkis Ewert (41) telesaates bändi laialiminekust, kuid peatus veidi ka eraelul. Saatejuht Anu Välba sõnas intervjuu alguses, et Ewerti aasta on möödunud suurte muutuste tuules. Välba päris Ewertilt, kuidas edasi minna, kui ansambli Ewert and The Two Dragonsi lõpp ja abielulahutus on toimunud.

Ewert vastas, et on moel või teisel leinaperioodis. „Eks see loomulikult on... Ma alles õpin, kuidas sellises situatsioonis käituda,“ tõdes muusik saates. Veel rääkis ta, et tegemist oli raskete otsustega. „Ma arvan, et ennekõike on seda ka mõnda aega keeruline tunnistada. Need ei olnud mingisugused kerged otsused või asjad, mis sündisid üleöö. Ju siis oli aeg selleks „küps“,“ sõnas Ewert ja lisas, et lahkuminek ei ole veel maailma lõpp.