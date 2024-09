Kuldsete kätega meistrimees! Uudo Sepp meisterdas valmis nii tammepuust trepi kui ka välikäimla: täitsa armas näeb välja

Intervjuus räägib Uudo, et tema suve väljakutsed leidsid peamiselt aset kodukohas Saaremaal. „Seadistasin ühte robotiprojekti ja korrastasin perega meie talukohta, et saaksime seal jaanipäeva pidada. Meisterdasin näiteks oma kätega tammepuidust trepi, et külalised saaksid talu abihoone teisel korrusel ööbida. Puutööd olen ka varem teinud. Kui mu ema ja isa õppisid tisleriks, meisterdasin aeg-ajalt neile kodus teha antud tööd ise valmis. Ahjaa, akna-, ukse- ja trepitehases olen ka õpipoisina töötanud. Sealt saingi trepi valmistamise oskused kätte,“ räägib Uudo oma tegusast suvest.

Tänapäeval tundub, et vähesed oskavad midagi oma kätega valmis teha. Uudo arvab, et tegelikult osatakse küll, kui vaid pea tööle panna ja lihtsalt proovida. „Tavaliselt jääb asi selle taha, et ei viitsita proovidagi. Aga kui katsetada, tuleks kindlasti midagi välja. See ei kehti ainult puutöö kohta,“ teab Uudo rääkida.