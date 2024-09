ERRi kokkuhoiu esimene ohver: Eesti Laul 2025 poolfinaalid jäävad ära, leiab aset vaid üks suur kontsert

Täna keskpäeval ERRi portaali jõudnud infost selgub, et Eesti Laul 2025 konkurss kulmineerub tänavu ainult ühe kontserdiga 15. veebruaril. Kõikidest konkursile esitatud lugudest pääseb otse finaali žürii valikul 15 lugu, neile lisandub üks rahvahääletuse tulemusena.

„Meie suurim eesmärk on alati olnud Eesti Lauluga toetada uue muusika loomist ja anda artistidele ning autoritele võimalus oma loomingut lisaks Eestile kogu Euroopale tutvustada. Kuna tänavu hoiavad kokku kõik, siis teeme seda meiegi ning piirdume ainult finaalkontserdiga. Poolfinaalid jäävad kahjuks sellel aastal ära. Küll aga anname senisest rohkematele artistidele võimaluse suurel finaallaval üles astuda,“ selgitab ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi. „Oleme 2025. aastal keeruka ülesande ees, et piiratud ressursside juures jaguks võimalusi nii popmuusikale, klassikale, rahvakultuurile, suurtele portreesaadetele, mälumängudele, pidulikele suurülekannetele kui ka läbi aegade suurimale laulu- ja tantsupeole. Eesti Laul tuleb küll ühe kontserdiga, aga seda rohkem saame keskenduda ühe väga hea konkursi ja kontserdi korraldamisele.“

Eesti Laulu konkursile lugude esitamise tähtaeg on 21. oktoober kell 12. Konkursil osalemise tasu on kuni 18. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Ajavahemikul 19. kuni 21. oktoober esitatud lugude osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 100 ning 200 eurot.