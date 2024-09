Ansambli The Jacksons 5 Eestisse tulek pandi ootele. Õllesummeri peakorraldaja: Tito Jacksoni surm oli kõigile šokk

Möödunud nädalal hõisati välja, et The Jackson 5 esineb järgmise aasta suvel Õllesummeri pealaval. Täna aga selgus kurb asjaolu, et üks Jacksonite bändi vendadest Tito Jackson suri ootamatult 70-aastaselt. Õllesummeri korraldustiim annab teada, et bändi The Jackson 5 Õllesummeri esinemine on pandud ootele.