ARMAS FOTO | „Meie tibu sai kahekuuseks.“ Katrin Lust tähistab pisitütre minisünnipäeva

Lust avaldas, et teise lapsega soovitati talle teha keiser. „Kõik läks väga hästi, ehkki kartsin tohutult. Värisesin enne operatsiooni nagu haavaleht – vappusin üle terve keha. Keegi personalist võttis mul käest kinni ja ütles „Ära muretse, kõik on hästi“ ja tegi mulle pai. Olin teist korda Pelgulinna sünnitusmajas ja saan öelda, et sealne personal on võrratu. Ja kui hea on perepalat! Tänapäeval on mugav sünnitada, oled justkui hotellis ja sinu eest hoolitsetakse. Ämmaemand käib ja küsib, kas sul on kõik hästi, annab rohtu, televiisor mängib. Elukaaslane saab vaatamas käia. See kõik on nii tore.“