Tegus printsess! Vähist tervenenud Kate Middleton naasis kuninglike kohustuste juurde

Eelmisel nädalal teatas printsess Kate, et tema keemiaravi on edukalt lõpule jõudnud. „Nüüd on minu tähelepanu keskmes teha kõik, mida suudan, et vähist vabaks jääda,“ tõdes ta toona. Printsess avaldas ka video, kus ta oma võitlusest vähiga esmakordselt lähemalt rääkis. Terava silmaga kuninglikud eksperdid märkasid, et keemiaravi lõpetanud printsess tegi videos toreda viite Elizabeth II-le.

Väljaanne People vahendab, et printsess on nüüdseks piisavalt hea tervise juures, et oma kuninglike töökohustustega jätkata. Esimese ülesandena kohtus kohtus Kate (42) oma lapsepõlveprojekti meeskonnaliikmete ja Windsori lossi Kensingtoni palee töötajatega.

Viimase kümnendi jooksul on Walesi printsess uurinud, kuidas varases lapsepõlves saadud kogemused on sageli tänapäeva raskeimate sotsiaalsete väljakutsete, nagu sõltuvus, perekonna lagunemine, halb vaimne tervis, enesetapud ja kodutus, algpõhjuseks.

22. märtsil avaldas printsess Kate video, kus selgitas, et on avalikkuse eest eemal olnud, sest sai vähidiagnoosi. 9. septembril teatas aga Kate, et tema keemiaravi jõudis lõpule.

„Milline kergendus on öelda, et olen lõpuks oma keemiaravi lõpetanud. Viimased üheksa kuud on meie pere jaoks olnud uskumatult rasked. Elu, nagu te teate, võib hetkega muutuda ja me oleme pidanud leidma viise, kuidas navigeerida tormistel vetel ja sel tundmatul teel. Vähi teekond on keeruline, hirmutav ja ettearvamatu kõigile, eriti neile, kes on kõige lähedasemad,“ rääkis Walesi printsess Kate.

Kate jätkas, et seljatatud keeruline aeg on tuletanud talle ja Williamile meelde, et nad oleksid tänulikud nende lihtsate, kuid oluliste asjade eest elus, mida nii paljud meist sageli enesestmõistetavana peavad.