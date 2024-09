Superstaarisaate täht Maribel Vääna lõi hetkel muusikale käega

Muusika tegemine ja kirjutamine on Maribelil praegu pausil. „Ei tea põhjust, aga hetkel on kadunud inspiratsioon teha muusikat. Ma ei ole välja mõelnud, miks nii läks. Küll aga mulle väga meeldib esineda ja akustilisi kontserte anda,“ avaldab Maribel ja lisab, et hetkel ta veel otsib, milline stiil teda köidab. „Ilmselgelt armastan laulmist ja ma ei taha, et see mu elust kaoks, aga pean endas üles leidma õige koha, et sellega edasi minna.“