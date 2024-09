Mikk Targo Vitamiini kõrgajast: loobuda tuli paljust, sealhulgas peredest

Edu nimel tuli loobuda paljust, sealhulgas peredest. „Paljude jaoks tähendas see, et kas ei loodud peresid või juba olemasolevad pered lagunesid. Naised ei suutnud taluda, kui mees oli kuu aega eemal, tuli kaheks nädalaks koju ja siis läks jälle minema. Harva kestab armastus läbi kõikide nende lahusoldud aegade,“ märkis ta.

„Inimeste ettekujutusvõime on samuti suur. Sa tead, et mees viibib kuu aega Venemaal, saalis on kuus tuhat inimest, kellest pooled on naised...“

Fännitaridega bändimeestel seiklusi oli? „Seda ma ei räägi. See on eetika küsimus. See on lihtsalt üks osa elust. See ei olnud eesmärgi ega sihiga, vaid üks osa elust. Kellel oli, kellel ei olnud.“