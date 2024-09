Andres Puusepa ebaseaduslik käitumine „Kolmeka“ saates tekitas ATH-kogukonnas nördimust

Vaid tunnid pärast „Kolmeka“ eetrisse minekut hakkas sotsiaalmeedia saates nähtust kihama. Selle kõrval, et Puusepp võõrast retseptiravimit manustas, oli ATH-kogukonnale pinnuks silmas see, kui pisendavalt saates aktiivsus- ja tähelepanuhäirest kõneldi. „Kolmekas“ anti mõista, et saatejuhtide (või teksti koostanud toimetaja) arvates on tegemist „moehaigusega“, mis on viimasel ajal eriti popiks läinud.