ATH-diagnoos, supervõimed ja ühiskonna vastutus. Kuidas telesaade „Kolmekas“ jättis kahe silma vahele olulise diskussiooni

Selliseid hetki ei tohiks alahinnata. Olgu see eksperiment või meelelahutuslik formaat, vaimse tervise teemade käsitlemine vajab sügavust ja vastutustundlikkust, nagu seda teevad ETV saated „TeadusEST“ ja „Selge pilt“ ning Kanal 2 uus saade „Kupli all“. „Kolmekas“ kõlama jäänud narratiiv, et ATH on „moehaigus“, on kõike muud kui informatiivne või toetav. ATH nagu paljud teised neuroloogilised ja psühhiaatrilised seisundid on keeruline ja vajab nüansirikast arutelu, mitte lihtsustamist või eksperimentaalseid katseid, mis kahjustavad häire tõsiseltvõetavust. Saates rääkis ATHst küll tippkokk Orm Oja, kuid neurotüüpilisel inimesel on keeruline kahe minuti põhjal tema kogemusest aru saada, kui saatejuhid ise on meeleolus „peaks ühe hea lõbusa nalja siin maha ravimiga, mis sisaldab amfetamiinisoolasid“.