Järjekordne eestlane Hispaanias! Lauljatar Heleza kolis kallimaga Marbellasse: ma tunnen ennast siin nii rikkana

Heleza teatas Marbellasse elama asumisest taskuhäälingusaates „Soundcheck“, mille viimane osa möödunud nädalal eetrisse läks.

Helezal on plaan on jääda väljamaale kuni aasta lõpuni. „Lähen Marbellasse elama, mis on minu jaoks nii kreisi. Ma käisin alles aasta alguses sõbrannadega seal ühte sünnipäeva pidamas. Pärast seda, kui olime seal kolm päeva olnud, saatsin Karlile (Heleza elukaaslane - toim) sõnumi: „Mees, me peame siia elama tulema!“,“ meenutas ta asjade käiku. Elukaaslane läks Heleza mõttega kaasa ja nüüd nad ongi juba Hispaanias kohal.

Möödunud nädalavahetusel jagas Heleza oma Instagramis, et Hispaaniasse kohale jõudmiseks läbis ta koos oma kaaslasega kahe ööpäeva jooksul autoga 4600 kilomeetrit. Hispaania üürihindadest rääkides nentis ta, et need varieeruvad kõvasti, elukoha võib saada nii 800 kui ka 3000 euroga. Nemad maksavad kaaslasega 2000 euro ringis kuus oma rendipinna eest Marbellas. Heleza lisas, et Hispaanias elades jätkab ta endiselt oma igapäevatööga Eesti ettevõttes Wise’is.

Eriti kiitis Heleza sotsiaalmeedias Hispaania toiduhindu. „Reaalselt saad endale poest süüa osta ilma, et peaks kalkukaga (kalkulaatoriga - toim) järge pidama,“ märkis ta video pealkirjaks TikTokis. Näiteks tõi Heleza välja, et Eestis pidi ta 200 grammi vaarikate eest välja käima seitse eurot, Hispaanias aga mitu korda vähem: ainult 1,50 eurot. Ka lõhe kilohind pani lauljatari imestama, mis on seal vaid seitse eurot. „Ma tunnen ennast siin nii rikkana!“ õhkas ta.

Koos Helezaga kolis Hispaaniasse ka tema koer Makaron.