Karmel Killandi vastulöök Eesti Laulu muudatusi kritiseerivatele muusikutele: see ei ole arukas käitumine!

Kroonika uuris eelmisel nädalal pidevalt Eesti Laulul osalevate artistide käest, et kuidas nad muudatustesse suhtuvad. Üks anonüümseks jäänud artist tõdes, et üheainsa finaaliga kaob artistidel võitlustuhin ära. „Kui poolfinaalid andsid rahvale võimaluse võistlusesse sisse elada, lugudega tutvuda, siis nüüd seda enam pole. Täielik Eesti Laulu kogemus jääb ära. Poolfinaalid tekitavad just elevust ja arutelu ning populariseerivad võistlust.“

„Ikka väga masendav on!“ vahendas superstaar Uudo Sepp Kroonikale oma esmaseid emotsioone Eesti Laulu kokkutõmbumisest. „Eesti Laul on ikkagi enamasti rahva valik olnud ja siin tõmmatakse rahva valik päris nulli lähedale,“ märgib Uudo, viidates sellele, et rahvahääletusega jõuab sel aastal finaali vaid üks lugu 16st. „Ehk siis kokkuvõttes see ei olegi nagu Eesti inimeste valik, vaid lihtsalt Eesti Laulu poolt kokkupandava žürii valik.“

„Ma arvan, et see ei ole väga arukas käitumine. Riigil on rasked ajad ning me kõik peame kokku hoidma. „Eesti laul“ toimub ka 2025. aastal ja kärpeid nõutigi rahvusringhäälingult just alates uuest aastast. Kahtlemata on mitme suure kontserdi korraldamine väga kallis lõbu ja paljud riigid valivad oma esindaja vaid finaali kaudu. Samas me ju ei taha loobuda „Eesti laulust“ ja Eurovisionist, seega tuligi kompromiss teha,“ selgitas ta.