ARMAS KLÕPS | „Peamine, et meil on neli toredat ja armsat last!“ Jüri Ratas tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva

Poliitik ja tänavu Kroonika meelelahutusauhindadel aasta suunamudijaks valitud Jüri Ratas tänas Karinit sotsiaalmeedias järgnevalt: „Kallis abikaasa Karin! 19 aastat abielu on läinud kiiresti, kuid palju on ka toimunud,“ märgib Ratas. „Peamine, et meil on neli toredat ja armsat last.“

Ratas tuli mai lõpus toimunud Kroonika meelelahutusauhindadele aasta suunamudija aunihda võtma otse tööpostilt. „Hetkel on arutlusel Tallinna selle aasta lisaeelarve küsimus, nii et ma pean siit iga hetk ära minema,“ muigas ta toona. „Ma ütlesin, et mul on üks isiklik asi ja ma pean olema sel kellaajal ära,“ kirjeldas Ratas, kuidas ta peolt üldse osa võtta sai. Pärast linnavolikogu istungi lõppu tuli aga Ratas uuesti Kroonika pidu nautima. Teda toetas peol ka abikaasa Karin, kes vahepeal pidu üksi nautima jäi.

Kroonika kirjutas 2019. aasta maikuus Rataste perekonnast. Jüri ja Karin Ratase peres, kus kasvab neli last, on pereema seadnud enda soovid ja vajadused tagaplaanile. Jüri on abikaasale selle ohverduse eest tänulik. Ta on sõnanud varasemalt: „Karin on mulle tõesti võimaluse andnud kõiki oma toimetusi teha. Kui ma ütlen, et on uus mõte, uus sõit, siis on Karin öelnud, et muidugi mine ja tee. Ta on alati sada protsenti mulle toeks,“ kirjeldas tipp-poliitik tollal.