Eesti Laulu muudatused pinget ei paku. Lauljatar Elysa kinnitas, et pürgib ka tänavu Eurovisionile

Muu seas rääkis Elysa ka enda plaanidest muusikamaailmas. Lauljatar tõdes, et asjad on töös ning muusikat on tulemas, kuigi ta on viimastel kuudel keskendunud rohkem tervisele ja liikumisele. Saatejuhi küsimuse peale, kas Elysa kavatseb ka sel aastal Eesti Laulu konkursil osaleda, vastas lauljatar „Jah, ikka“.