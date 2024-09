Amani Kiivikas Brigitte Susanne Hundi treenimisest: ma ei teagi, kust tuli julgus ta enda tiiva alla võtta

Christin-Amani selgitab, et inimesed on ka varem uurinud, kas ta treenib võistelda soovivaid sportlasi. „Ma ei teagi, kust tuli julgus Brigitte enda tiiva alla võtta. Kui sisetunne ütleb, et siin ei ole vaja kümme korda mõelda, siis see ongi õige valik. Olen väga tänulik ja ta (Brigitte - toim) on olnud senimaani supertubli.“

Tänaseks üle 16 kilo kaotanud Hunt rääkis hiljuti Kroonikale, et püüdis alla võtta juba viimased kaks aastat. „Ei tulnud välja, sest vaimsed pinged olid nii suured. Siis tuli mu ellu Amani Kiivikas ja sellest ajast alates on olnud lust ja lillepidu. Ise ka ei usu, et olen juba tippvormis, rääkimata, mis saab oktoobriks. Samas, eks ma tõesti ikka vaatan ka kõike, mida söön, ning treenin nagu tippsportlane. Ma ei osanud suurem olla. Muutusin nii ebakindlaks. Mu peas keerles pidevalt mõte, et kui ma ei usalda iseennast isegi külmkapi ees, miks peaksid mind usaldama teised,“ rääkis ta.

Brigitte sõnul keskendus ta viimased kaks aastat täiesti valedele asjadele ja inimestele. Ma ei elanud üldse oma perspektiivi ja südamehäälega kooskõlas. Lasin end mutta tirida, sest arvasin, et kuulun sinna. Lasin end teelt kõrvale juhtida. Vaimsed pinged väljendusid kõikides vaimselt ja füüsiliselt ebatervislikes otsustes. Vaadake, mida ma tegin ja kuidas välja nägin! See oli kohutav, aga samas – see tõesti viis mind kõik aina kõrgemale. Oskaksin edaspidi kõnealuses situatsioonis teisi aidata ja seda kavatsengi teha. Mul peab olema tiim ja suur vastutus, mul peavad olema elus suured väljakutsed,“ sõnas ta