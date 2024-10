Pääru Oja kergitas saladuseloori enda ja elukaaslase suhtelt: iga päev saad aru, et kõik on õige

„Loodan, et on veel natuke elujõudu. Ja oma kodu metsa sees. Küpsetaks oma kallile naisele hommikuti saia ja ootaks teda kohviga. Läheks kanade juurde, tooks munad ära. Sügaks koera. Pärast tuleksid lapselapsed külla,“ kirjeldab Pääru.

Veel räägib Pääru intervjuus oma elukaaslasest, kunstnik Rebeca Rosalie Parbusest, kellega ta on koos olnud neli-viis aastat. „Iga päev saad aru, et kõik on õige, ühine minek. Asi areneb, nii nagu asjad elus peavadki arenema,“ ütleb Pääru suhte kohta. Koos unistavad nad oma kodust, mille juurde kuuluks ka talveaed.