FOTO | Üks kaunim kui teine! Merle Palmiste veedab tütrega kvaliteetaega

Näitlejanna Merle Palmiste avaldas sotsiaalmeeddias pilti endast koos oma tütre Elizabethiga. Merle suundus koos Londonis elava tütrega Inglismaale, et nautida puhkuserõõme teineteise seltsis. „Kvaliteetaeg,“ kirjutas Palmiste lühidalt oma värske Instagrami postituse juurde.

Palmist tütar Elizabeth on juba aastaid tegelenud modellindusega ning see on viinud teda paljudesse riikidesse üle kogu maailma. Palmiste tütar resideerub Londonis. „Tütar Elizabethiga saame õnneks päris tihti kokku, kuigi ta elab Londonis. Tallinna ja Londoni vahel käivad otselennud. Valgasse sõidan kauem kui Londonisse,“ rääkis näitlejanna Kroonikale mullu novembrikuus.