Kulinaarne elamus ja sõit jahiga! Liis Lass tähistab sünnipäeva lähedaste ringis: elu on kingitus ja garantiisid ei ole

Liis Lass sai täna 38-aastaseks ning tähistamise plaanid on tal privaatsemat laadi – viia oma mees, kaks last, ema ja kaks majapidajannat kulinaarsele elamusele ning jahiga merele. „Tähistan alati õigel päeval, ei kunagi varem ega hiljem. Sest elu on kingitus ja garantiisid ei ole,“ ütleb Liis.

Liisi sõnul veedab ta endiselt palju aega Eestis, kuid erinevalt varasematele tegevustele naudib rohkem privaatsust. „Minu side Eestiga ei ole kuidagi katkenud, mul on Eestis muusikaalased projektid ning teisi äriprojekte, mis mind Eestiga ühenduses hoiavad.“

Liis on otsustanud, et oma lastest, abikaasast ja eraelust ta avalikult rääkida ei soovi. Oma viimase intervjuu Kroonikale andis Liis 2022. aasta juunis. Seal rääkis ta pisut oma perekonnast ja elust Singapuris lähemalt. Tol hetkel oli tema tütar saanud sisse mainekasse North London Collegiate Schooli, mis on üks paremaid tütarlastekoole maailmas. Endise seltskonnastaari poeg oli tollal kolme aastane ning Liis sõnas intervjuus, et nende elu on ilus. Intervjuus mainis ta paaril korral ka oma abikaasa, kuid jättis tema nime seal enda teada.

Aastal 2019 Kroonikale antud usutluses rääkis Liis, et elab sellist elu, mis on talle toonud meelerahu. „Püüan oma investeeringuid arukalt juhtida ja iga aasta portfooliot kasvatada või ümber mängida. Sinilindu taga ajada on tore, kuid kui teenimine võtab kogu aja, siis mis mõtet on sellisel edul? Mina tahan olla koos lastega, vaadata nende kasvamist, teha abikaasaga romantikat, käia merel. ­Balanss on oluline,“ rääkis ta toona.

Oma armastuse õppetunde kommenteeris ta toona nii, et tuleb leida inimene, kelle kõrval on hea olla. Suhtes on tema jaoks olulised tunded ja austus teineteise vastu. „Põhimõtteliselt võib armastuses mulle kõike kokku lubada, jään uskuma, sest tahan uskuda! Huumorit peab ka olema, ma ei taha iseennast liiga tõsiselt võtta ja eelistan ka, kui mu tuttavatel ja partneril on võime elu ja enda üle nalja teha,“ lisas Liis veel. „Hea mees on lihtne ja usaldusväärne – mu abikaasa armas­­tab seda lauset enda kirjeldamiseks kasutada ja õigustatult,“ tõdes endine seltskonnatäht.