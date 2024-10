VIDEO ja FOTOD | Eleryn Tiit puikles enda ja Robini suhteküsimustest osavalt kõrvale: ma tean, kuhu sa sihid!

Eleryn tunnistab Kroonikale, et on alati ka ise soovinud Ladina-Ameerikat külastada, ent seni ei ole selleks veel võimalust avanenud. „Ma ei ole ise üldse jõudnud sinna lääne poole, kuidagi on Aasia rohkem ette tulnud,“ sõnab ta.

Andrei ja Robini reisisaate pidulikule ühisvaatamisele saabus Eleryn koos kolleegiga. „Mina tulin siia koos Andi Raigiga, kellega koos teeme Sky Plusis saadet. Me tihtipeale oleme sellistele üritustele koos kutsutud, ja see on ka miski, mida me oma saates räägime järgmisel nädalal.“