Palju õnne! Sarja „Litsid“ näitleja Lisette Pomerants ja tervendaja Andreas said teise lapse

Seni on püsinud saladuses, aga nende pere on alates juunist neljaliikmeline. Lisette ja Andreas avaldavad värskele Naistelehele antud intervjuus, et väike Frank Chardon Pomerants nägi ilmavalgust juunikuu neljandal päeval. „Kui esiklapse sünnitus võttis aega ligi kakskümmend tundi, siis Frankiga kulges kõik turbokiirusel ja ta tuli meie juurde napi pooleteise tunniga,“ jutustab Lisette.